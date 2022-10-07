Знаменитий біатлоніст скоїв самогубство під час відпустки з дівчиною

Симон Халленбартер був учасником трьох Олімпіад

Трагедія у біатлонній родині. У 43 роки пішов із життя швейцарець Симон Халленбартер. Раніше ми писали про смерть олімпійського чемпіона з Дніпра.

Як повідомляє Neue Zurcher Zeitung, Халленбартер скоїв самогубство в Австрії, де відпочивав зі своєю дівчиною. За інформацією видання, спортсмен мав проблеми з психікою.

Халленбартер розпочав кар’єру у лижних перегонах, а 2002 року перейшов у біатлон. Він брав участь у трьох Олімпійських іграх (2006, 2010, 2014), восьми чемпіонатах світу, 10 разів фінішував у топ-10 на етапах Кубка світу.

Після завершення кар’єри у 2014 році швейцарець займався сімейним бізнесом, він керував магазином спортивних товарів.

Раніше російська біатлоністка вихвалялася добровольцями, які їдуть на війну в Україну. Її на місце поставила наша Анастасія Меркушина.

До речі, олімпійський чемпіон зі Швеції Себастьян Самуельссон вважає недоречною дискусію щодо зняття санкцій із російських спортсменів. Він не розуміє, як можуть поряд змагатися українські та російські біатлоністи.