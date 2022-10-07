Знаменитый биатлонист совершил самоубийство во время отпуска с девушкой

Симон Халленбартер был участником трех Олимпиад

Трагедия в биатлонной семье. В 43 года ушел из жизни швейцарец Симон Халленбартер. Ранее мы писали о смерти олимпийского чемпиона из Днепра.

Как сообщает Neue Zurcher Zeitung, Халленбартер совершил самоубийство в Австрии, где отдыхал со своей девушкой. По информации издания спортсмен испытывал проблемы с психикой.

Халленбартер начал карьеру в лыжных гонках, а в 2002 году перешел в биатлон. Он участвовал в трех Олимпийских играх (2006, 2010, 2014), восьми чемпионатах мира, 10 раз финишировал в топ‑10 на этапах Кубка мира.

После завершения карьеры в 2014 году швейцарец занимался семейным бизнесом, он руководил магазином спортивных товаров.

Ранее российская биатлонистка хвасталась добровольцами, которые едут на войну в Украину. Ее на место поставила наша Анастасия Меркушина.

Кстати, олимпийский чемпион из Швеции Себастьян Самуэльссон считает неуместной дискуссию о снятии санкций с российских спортсменов. Он не понимает, как могут рядом соревноваться украинские и российские биатлонисты.