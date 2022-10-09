В россии биатлон превратился в "брачную ночь без невесты"

В сети вовсю шутят из-за соревнований по биатлону в Ижевске, где спортсмены не стреляли

Участники юношеского турнира по биатлону в Ижевске, где биатлонисты не останавливались на огневых рубежах из-за отсутствия патронов, прокомментировали ход гонки.

Победительница турнира в Ижевске Злата Болотова назвала соревнования "скоростной тренировкой", а также посетовала, что во время подготовки к турнирам спортсмены имитируют стрельбу, передает "Чемпионат".

"Сейчас мы тренируемся как лыжники и просто периодически берем винтовки в руки и имитируем стрельбу. Но по личному опыту, если много тренажить и не стрелять, то стрельба станет только хуже", — заявила Болотова.

Биатлонистка Екатерина Петрова рассказала "Чемпионату" рассказала, что привыкла к такому.

"В целом можно сказать, что я привыкла к такому. Бывает, что даже на тренировках мы не стреляем из-за нехватки патронов", — сказала Петрова.

В сети со смехом восприняли новость о турнире по биатлону в рф без стрельбы. Один из пользователей сравнил такую модификацию биатлона с "брачной ночью без невесты".

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