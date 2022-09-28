"Професійна армія закінчилася": в росії повістки прийшли "бойовим" фігуристам
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Спортсмени навряд чи опиняться на фронті, але в рф починають розуміти, що мобілізація зовсім не "часткова"
Президент росії володимир путін оголосив "часткову" мобілізацію в країні, але з кожним днем стає зрозуміло, що вона — загальна. У цьому переконалися фігуристи Дмитро Алієв та Макар Ігнатов, яким прийшли повістки до військкомату.
Про це повідомляє Матч ТВ. Росіяни здивовані, чому мобілізують юних спортсменів, у яких явно немає бойового досвіду.
Алієву 23 роки, Ігнатову – 22. Дмитро – переможець та срібний призер чемпіонатів Європи, чемпіон росії. Макар — срібний призер чемпіонату рф, дворазовий переможець Кубка росії, а також бронзовий призер на етапі серії Гран-прі.
Повідомляється, що Федерація фігурного катання росії (ФФКР) запросила відстрочку по лінії Міністерства спорту рф для молодих спортсменів. У мережі висміяли ситуацію. Користувачі вважають, що "російська армія закінчилася", якщо мобілізують фігуристів.
Раніше відомий російський боксер Денис Лебедєв заявив, що готовий піти воювати за володимира путіна, якщо йому прийде повістка.
До речі, з рф на тлі новин про мобілізацію втекла генсек Олімпійського комітету росії (ОКР), п’ятиразова олімпійська чемпіонка з синхронного плавання Анастасія Давидова. Російський депутат Роман Терюшков назвав це "спортивним дезертирством".