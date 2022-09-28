"Професійна армія закінчилася": в росії повістки прийшли "бойовим" фігуристам

Спортсмени навряд чи опиняться на фронті, але в рф починають розуміти, що мобілізація зовсім не "часткова"

Президент росії володимир путін оголосив "часткову" мобілізацію в країні, але з кожним днем стає зрозуміло, що вона — загальна. У цьому переконалися фігуристи Дмитро Алієв та Макар Ігнатов, яким прийшли повістки до військкомату.

Про це повідомляє Матч ТВ. Росіяни здивовані, чому мобілізують юних спортсменів, у яких явно немає бойового досвіду.

Алієву 23 роки, Ігнатову – 22. Дмитро – переможець та срібний призер чемпіонатів Європи, чемпіон росії. Макар — срібний призер чемпіонату рф, дворазовий переможець Кубка росії, а також бронзовий призер на етапі серії Гран-прі.

Повідомляється, що Федерація фігурного катання росії (ФФКР) запросила відстрочку по лінії Міністерства спорту рф для молодих спортсменів. У мережі висміяли ситуацію. Користувачі вважають, що "російська армія закінчилася", якщо мобілізують фігуристів.

У мережі прокоментували вручення повісток у військкомат російським фігуристам

Дмитро Алієв на ЧЄ-2020

Макар Гнатов на контрольних прокатах

Раніше відомий російський боксер Денис Лебедєв заявив, що готовий піти воювати за володимира путіна, якщо йому прийде повістка.

До речі, з рф на тлі новин про мобілізацію втекла генсек Олімпійського комітету росії (ОКР), п’ятиразова олімпійська чемпіонка з синхронного плавання Анастасія Давидова. Російський депутат Роман Терюшков назвав це "спортивним дезертирством".