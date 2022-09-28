"Ряжений десантник": російський боксер готовий йти воювати за путіна в Україну

У мережі висміяли спортсмена

Ексчемпіон світу з боксу в 1-й важкій вазі росіянин Денис Лебедєв, дружбою з яким хвалиться український боксер, вважає, що спортсменів у рф потрібно мобілізувати нарівні з усіма.

Він також готовий йти воювати за володимира путіна в Україну, якщо йому прийде повістка. Відповідну заяву боксер зробив у коментарі для Р-Спорт.

"Не думаю, що спортсмени повинні мати якийсь привілей. По-перше, це особиста справа кожного. Прийде повістка – звичайно, підемо. Це моя позиція.

Дай боже, щоб швидше це вже скінчилося. Те, що зараз відбувається, це негарно. Але, хоч би як це виглядало, ми захищаємо свої інтереси. Ми маємо так робити. Думаю, що завдання президента мають бути виконані. Бог із нами ”, — заявив боксер.

У мережі лише посміялися з Лебедєва, зазначивши, що він так і залишився "ряженим десантником".

У мережі висміяли слова Деніса Лебедєва про мобілізацію в Росії

Зазначимо, Лебедєв виходив на ринг у блакитному тільнику та у блакитному береті — атрибутами ПДВ. При цьому він ніколи не служив у повітрянодесантних військах. Найбільшу популярність Лебедєв отримав після бою з Гільєрмо Джонсом, де росіянин бився з величезною гематомою на півобличчя.

Раніше російську команду викинули з легендарних автоперегонів. Напередодні російський депутат вирішив боротися зі "спортивним дезертирством".