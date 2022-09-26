"Грішно старих бити": Олександр Усик розповів, що б зробив на зустрічі з путіним

Боксер не хотів би зустрічатися з президентом рф

Чемпіон світу по боксу Олександр Усик, який нещодавно відзначився перемогою в бої з Ентоні Джошуа, зробив цікаву заяву, якою в черговий раз підкреслив свою політичну позицію. Він розповів, що б зробив, якби зустрів особисто президента російської федерації володимира путіна.

Про це він повідомив в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону в програмі "В гостях у Гордона". Він пояснив, що сенсу від зустрічі б не було.

"Якщо чесно, я б не хотів з ним зустрічатися ніколи, щоб не грішити. Я б, наприклад, не хотів йому тиснути руку. Я людина грішна і з різних боків на це дивлюся, але я не хотів би. Мені здається, немає жодного сенсу зустрічатися з ним, він не чує нікого, крім себе, абсолютно нікого", — сказав Усик.

Крім того, боксер зазначив, чи став би бити кривавого диктатора. Він з натяком пожартував.

"Чи міг би я вдарити його? Старий чоловік, грішно старих бити. Можливо, ненароком штовхнути в плече, і він упав би з балкона: "Братане, вибач, оп і все", — додав чемпіон.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Олександр Усик розповів Дмитру Гордона, чиїм вважає півострів Крим і чому раніше не відповідав прямо на це питання.

Також боксер звернувся до українців з посланням і поясненням, чому вирішив транслювати свій бій з Джошуа безкоштовно.