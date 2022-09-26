"Грешно стариков бить": Александр Усик рассказал, что бы сделал на встрече с путиным

Боксер не хотел бы встречаться с президентом рф

Чемпион мира по боксу Александр Усик, недавно отличившийся победой в сражении с Энтони Джошуа, сделал интересное заявление, которым в очередной раз подчеркнул свою политическую позицию. Он рассказал, что сделал бы, если бы встретил лично президента российской федерации владимира путина.

Об этом он сообщил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону в программе "В гостях у Гордона". Он рассказал, что смысла от встречи не было бы.

"Если честно, я бы не хотел с ним встречаться никогда, чтобы не грешить. Я бы, например, не хотел ему пожимать руку. Я человек грешный и с разных сторон на это смотрю, но я не хотел бы. Мне кажется, нет никакого смысла встречаться с ним, он не слышит никого, кроме себя, абсолютно никого", — сказал Усик.

Кроме того, боксер отметил то, стал ли бы бить кровавого диктатора. Он с намеком пошутил.

"Мог бы я ударить его? Старик, грешно стариков бить. Возможно, нечаянно толкнул в плечо, и он упал бы с балкона: "Брат, извини, оп и все", — добавил чемпион.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Александр Усик рассказал Дмитрию Гордону, чьим считает полуостров Крым и почему раньше не отвечал прямо на этот вопрос.

Также боксер обратился к украинцам с посланием и объяснением, почему решил транслировать свое сражение с Джошуа бесплатно.