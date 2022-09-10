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Що це було? Суперваговик програв нокаутом без жодного удару (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Саймон Кін переміг Ньюфела Уата Новина оновлена 10 вересня 2022, 16:40
Саймон Кін переміг Ньюфела Уата

Унікальний випадок у боксі стався у Канаді

У ніч на суботу, 10 вересня, у Монреалі (Канада) відбувся великий вечір профі-боксу, в рамках якого глядачі стали свідками дивного поєдинку за участю боксерів надважкої ваги.

На арені Montreal Casino в андеркарді шоу зустрілися маловідомі бійці важкого дивізіону (понад 90,7 кг) Саймон Кін із Канади та француз Ньюфел Уата (18-5, 10 КО). Після початку поєдинку 36-річний француз раптово став на коліно та підняв кулак вгору. Кін розгубився, але про всяк випадок ударив суперника. Рефері відразу втрутився і почав рахунок. У результаті суддя зупинив поєдинок та зафіксував перемогу Кіна технічним нокаутом.

Що сталося у поєдинку наразі не відомо, проте публіка освистала боксера. Додамо, що Ньюфел відомий українським уболівальникам за своїм поєдинком проти небитого Владислава Сіренка (19-0, 16 KO). У червні 2021 року українець нокаутував француза у 4-му раунді

Раніше повідомлялося, що український суперваговик Віктор Вихрист здобув десяту перемогу на профі-ринзі. Напередодні непереможний українець Ігор Шевадзуцький також здобув ювілейну перемогу.

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#Бокс #Нокаут