Что это было? Супертяж проиграл нокаутом без единого удара (видео)

Уникальный случай в боксе произошел в Канаде

В ночь на субботу, 10 сентября, в Монреале (Канада) состоялся большой вечер профи-бокса, в рамках которого зрители стали свидетелями странного поединка с участием боксеров супертяжелого веса.

На арене Montreal Casino в андеркарде шоу встретились малоизвестные бойцы тяжелого дивизиона (свыше 90,7 кг) Саймон Кин из Канады и француз Ньюфел Уата (18-5, 10 КО). После начала поединка 36-летний француз внезапно стал на колено и поднял кулак вверх. Кин растерялся, но на всякий случай ударил соперника. Рефери тут же вмешался и начал счет. В итоге судья остановил поединок и зафиксировал победу Кина техническим нокаутом.

Что произошло в поединке пока не известно, однако публика освистала боксера. Добавим, что Ньюфел известен украинским болельщикам по своему поединку против небитого Владислава Сиренко (19-0, 16 KO). В июне 2021 года украинец нокаутировал француза в 4-м раунде

Ранее сообщалось, что украинский супертяж Виктор Выхрист добыл десятую победу на профи-ринге. Накануне непобедимый украинец Игорь Шевадзуцкий также добыл юбилейную победу.