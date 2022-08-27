Непобедимый украинский супертяж избил экс-соперника Кличко (видео)

"Фауст" добыл юбилейную победу в профи

В субботу, 27 августа, известный украинский боксер-супертяж Виктор Выхрист (10-0, 7 КО) добыл очередную победу на профи-ринге, одолев американца Кевина Джонсона (35-21, 19 КО) на вечере бокса в Гамбурге (Германия).

Непобедимый 30-летний боксер добыл 10-ю победу в профи. Luckypunch.net опубликовал полное видео боя на своей странице в telegram.

Поединок гигантов длился все 8 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу Выхристу по прозвищу "Фауст". В предыдущих трех боях украинец побеждал досрочно. Добавим, что 42-летний американец проиграл в 21-й раз. Отметим, 13 августа Выхрист должен был провести бой против боснийца Аднана Редзовича (22-6, 10 КО), однако поединок был отменен.

Полное видео боя Виктор Выхрист — Кевин Джонсон:

Джонсон известен тем, что претендовал на чемпионский пояс WBC Виталия Кличко. В декабре 2009 года Виталий победил американца единогласным решением судей — 109-119, 108-120 и 108-120.

Напомним, пару недель назад Кевин Джонсон дал бой еще одному украинскому супертяжу — Игорю Шевадзуцкому. Их поединок также продлился всю дистанцию в 8 раундов. Неделю назад украинский боксер Александр Усик защитил чемпионские титулы в супертяжелом весе в реванше с британцем Энтони Джошуа. У нас на сайте доступно видео лучших моментов этого поединка.