Непобедимый украинский боксер нокаутом дебютировал на ринге в США (видео)

Украинец впервые дрался в Штатах

В ночь на воскресенье, 21 августа, в Холливуде (штат Флорида, США) состоялся большой вечер профессионального бокса Сергей Липинец — Омар Фигероа, в андеркарде которого выступил украинец Федор Черкашин (20-0, 13 KO).

Украинско-польский боксер (Черкашин базируется и выступает в Польше, — Ред.) добыл досрочную победу над представителем США Гилбертом Венегасом (11-2, 7 КО), передает ShowtimeBoxing в Twitter.

В четвертом раунде врач остановил бой. Таким образом, Черкашин выиграл поединок техническим нокаутом. Для украинца этот триумф стал 20-м в карьере на профи-ринге. Венегас, в свою очередь, проиграл 2 бой в карьере при 11 победах.

Видео остановки боя Федор Черкашин — Гилберт Венегас

В главном бою вечера бокса 33-летний Липинец отправил соперника в нокдаун уже во втором раунде, а затем владел явным преимуществом, пока в восьмом раунде секунданты Фигероа не сняли своего боксера с поединка. Таким образом, Липинец завоевал вакантный титул WBC Silver в первом полусреднем весе.

Лучшие моменты боя Сергей Липинец — Омар Фигероа

Напомним, 20 августа украинский боксер Александр Усик добыл свою 20-ю победу на профи-ринге, победив в Джидде (Саудовская Аравия) Энтони Джошуа. К слову, на вечере бокса Усик — Джошуа 2 победу добыл украинский боксер Даниель Лапин.

Полный бой Усик — Джошуа 2 можно посмотреть у нас на сайте. Также на "Телеграфе" доступно видео лучших моментов реванша.