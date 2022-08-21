Непереможний український боксер нокаутом дебютував на ринзі у США (відео)

Українець вперше бився у Штатах

У ніч на неділю, 21 серпня, у Голівуді (штат Флорида, США) відбувся великий вечір професійного боксу Сергій Липинець — Омар Фігероа, в андеркарді якого виступив українець Федір Черкашин (20-0, 13 KO).

Українсько-польський боксер (Черкашин базується та виступає в Польщі, — Ред.) здобув дострокову перемогу над представником США Гілбертом Венегасом (11-2, 7 КО), передає ShowtimeBoxing у Twitter.

У четвертому раунді лікар зупинив бій. Таким чином Черкашин виграв поєдинок технічним нокаутом. Для українця цей тріумф став 20-м у кар’єрі на профі-ринзі. Венегас, у свою чергу, програв 2 бій у кар’єрі, маючи на своему рахунку 11 перемог.

Відео зупинки бою Федір Черкашин — Гілберт Венегас

У головному бою вечора боксу 33-річний Липинець відправив суперника до нокдауну вже в другому раунді, а потім володів явною перевагою, поки у восьмому раунді секунданти Фігероа не зняли свого боксера з поєдинку. Таким чином, Липинець завоював вакантний титул WBC Silver у першій напівсередній вазі.

Найкращі моменти бою Сергій Липинець — Омар Фігероа

Нагадаємо, 20 серпня український боксер Олександр Усик здобув свою 20-ту перемогу на профі-ринзі, перемігши в Джидді (Саудівська Аравія) Ентоні Джошуа. До речі, на вечорі боксу Усик — Джошуа 2 перемогу здобув український боксер Даніель Лапін.

Повний бій Усик — Джошуа 2 можна переглянути у нас на сайті. Також на "Телеграфі" доступне відео найкращих моментів реваншу.