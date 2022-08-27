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Непереможний український суперваговик побив екссуперника Кличка (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Віктор Вихрист переміг Кевіна Джонсона Новина оновлена 27 серпня 2022, 22:17
Віктор Вихрист переміг Кевіна Джонсона

"Фауст" здобув ювілейну перемогу у профі

У суботу, 27 серпня, відомий український боксер-суперваговик Віктор Вихрист (10-0, 7 КО) здобув чергову перемогу на профі-ринзі, здолавши американця Кевіна Джонсона (35-21, 19 КО) на вечорі боксу в Гамбурзі (Німеччина).

Непереможний 30-річний боксер здобув 10 перемогу у профі. Luckypunch.net опублікував повне відео бою на своїй сторінці в telegram.

Поєдинок гігантів тривав усі 8 раундів, за підсумками яких усі судді віддали перемогу Вихристу на прізвисько "Фауст". У попередніх трьох боях українець перемагав достроково. Додамо, що 42-річний американець програв у 21-й раз. Зазначимо, 13 серпня Вихрист мав провести бій проти боснійця Аднана Редзовича (22-6, 10 КО), проте поєдинок було скасовано.

Повне відео бою Віктор Вихрист — Кевін Джонсон:

Джонсон відомий тим, що претендував на чемпіонський пояс WBC Віталія Кличка. У грудні 2009 року Віталій переміг американця одноголосним рішенням суддів — 109-119, 108-120 та 108-120.

Нагадаємо, кілька тижнів тому Кевін Джонсон дав бій ще одному українському суперваговику — Ігореві Шевадзуцькому. Їхній поєдинок також тривав усю дистанцію в 8 раундів. Тиждень тому український боксер Олександр Усик захистив чемпіонські титули у надважкій вазі у реванші з британцем Ентоні Джошуа. У нас на сайті є відео кращих моментів цього поєдинку.

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#Бокс #Віктор Вихрист