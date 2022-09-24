Екссуперник Усика заступився за росіян у Латвії

Боксер хоче збудувати політичну кар’єру

Колишній дворазовий чемпіон світу в 1-й важкій вазі латвієць Майріс Брієдіс (28-2, 20 KO), якого жорстко побив Володимир Кличко на тренуванні, продовжує активно розвивати свою політичну кар’єру на батьківщині, не забуваючи при цьому захищати росіян.

Днями ексчемпіон світу на своїй сторінці у Facebook розкритикував владу Латвії за санкції проти росіян та російськомовного населення країни. Спортсмен вважає, що у Латвії проживають росіяни, які проти повномасштабного вторгнення рф в Україну.

"Влада після 24-го лютого обіцяла в жодному разі не мститися місцевим росіянам. Тепер ми бачимо, що вони знову збрехали. Щотижня приймається якесь рішення, що отруює життя російськомовним. Сьогодні Сейм прийняв у терміновому порядку поправки, які фактично виганяють із Латвії простих росіян із посвідкою на проживання.

Люди купували нерухомість, покладаючись на закон. І раптом вони прокидаються вже при іншому законі. Хто такій країні довірятиме?

З понеділка Латвія не пускає до країни росіян із шенгенською візою. Англія пускає, Ізраїль пускає, Німеччина, США. А ми воюємо із простими людьми!

Вони не хочуть воювати, росіяни Латвії також проти війни. А наша влада чого домагається? Може, треба дати можливість людям не воювати? — написав Брієдіс.

Зазначимо, 37-річний боксер балотуватиметься на виборах 1 жовтня до Сейму 14-го скликання від партії Saskaņa. Раніше невідомі зіпсували агітаційний білборд Брієдіса, намалювавши на знімку спортсмена символ російських окупантів — букву Z.

Нагадаємо, Брієдіс дав Олександру Усику (20-0, 13 КО) найбільш конкурентний бій серед усіх суперників. У чемпіонському бою у крузервейті українець переміг лише рішенням більшості.

Раніше повідомлялося, що Усик визначився зі своїм наступним суперником після того, як Тайсон Ф’юрі вирішив не чекати на українця, а провести бій з Ентоні Джошуа.