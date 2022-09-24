Экс-соперник Усика заступился за россиян в Латвии

Боксер хочет построить политическую карьеру

Бывший двукратный чемпион мира в 1-м тяжелом весе латвиец Майрис Бриедис (28-2, 20 KO), которого жестко избил Владимир Кличко на тренировке, продолжает активно развивать свою политическую карьеру на родине, не забывая при этом защищать русских.

На днях экс-чемпион мира на своей странице в Facebook осудил власти Латвии за санкции против россиян и русскоязычного населения страны. Спортсмен считает, что в Латвии проживают русские, которые против полномасштабного вторжения рф в Украину.

"Власти после 24-го февраля обещали ни в коем случае не мстить местным русским. Теперь мы видим, что они снова соврали. Каждую неделю принимается какое-то решение, отравляющее жизнь русскоязычным. Сегодня Сейм принял в срочном порядке поправки, которые фактически выдворяют из Латвии простых россиян с видом на жительство.

Люди покупали недвижимость, полагаясь на закон. И вдруг они просыпаются уже при другом законе. Кто такой стране будет доверять?

С понедельника Латвия не пускает в страну россиян с шенгенской визой. Англия пускает, Израиль пускает, Германия, США. А мы воюем с простыми людьми!

Они не хотят воевать, русские Латвии тоже против войны. А наши власти чего добиваются? Может, надо дать возможность людям именно не воевать?" — написал Бриедис.

Отметим, 37-летний боксер будет баллотироваться на выборах 1 октября в Сейм 14-го созыва от партии Saskaņa. Ранее неизвестные испортили агитационный билборд Бриедиса, нарисовав на снимке спортсмена символ российских оккупантов — букву Z.

Напомним, Бриедис дал Александру Усику (20-0, 13 КО) самый конкурентный бой среди всех соперников. В чемпионском бою в крузервейте украинец победил лишь решением большинства.

Ранее сообщалось, что Усик определился со своим следующим соперником после того, как Тайсон Фьюри решил не ждать украинца, а провести бой с Энтони Джошуа.