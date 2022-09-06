Фьюри и Джошуа готовят "битву за Британию", пока "Усик ноет"

В Британии может пройти большой бой

Британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО), который в августе 2022 года проиграл в реванше Александру Усику (20-0, 13 КО), принял вызов своего соотечественника, чемпиона WBC, Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО).

Соответствующий пост AJ опубликовал в Twitter в ответ на сообщение "Цыганского короля". Энтони согласился на поединок в декабре против небитого чемпиона WBC в супертяжелом весе.

"Ага, но сохраняй спокойствие. Я не веду переговоры в онлайне только ради хайпа, поэтому, если ты действительно хочешь этого, то обратись к моей менеджерской компании. Я буду готов в декабре. Ок", — написал Джошуа.

Накануне Фьюри предложил Джошуа провести чемпионский бой "за Британию".

"Эй, Энтони Джошуа, что скажешь, большой Джи? Пока Усик ноет, давай дадим фанатам зрелище. Я знаю дату и место боя. Кто будет править Британией?" — написал Тайсон.

Напомним, сразу после победы над Джошуа Усик вызвал Фьюри на бой. Однако по возвращению в Киев Александр заявил, что готов провести поединок только в 2023 году, что очень не понравилось Тайсону. К слову, букмекеры считают именно британца фаворитом в потенциальной схватке против украинца. Добавим, что промоутер Боб Арум ранее назвал предварительную дату супербоя Усик — Фьюри.