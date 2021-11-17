Укр

"Кличко грозился убить меня, но лишь сломал ребро": чемпион мира рассказал о мести Владимира (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Майрис Бриедис Новость обновлена 17 ноября 2021, 14:45
Майрис Бриедис

Именитый боксер вспомнил, как попал на тренировку знаменитых украинцев.

Чемпион мира по версии IBF в 1-м тяжелом весе Майрис Бриедис, который недавно добыл свою очередную победу, рассказал о своих спаррингах с братьями Кличко.

Соответствующее видео доступно на страничке Майриса в Instagram.

В свое время латвийский боксер спарринговал с Владимиром и Виталием Кличко. По словам Бриедиса, в одном из "поединков" он задал жару Виталию и нарвался на гнев младшего Кличко, который наблюдал за происходящим. Повар, работающий тогда в лагере Кличко, поведал Майрису, что Владимир заявил, что собирается убить латыша в спарринге. В итоге Кличко-младший сломал ребро Бриедису, однако Майрис не подал вида, ведь хотел заработать больше денег.

"Я с Виталиком боксировал, и Владимиру не нравилось, что я ему накидывал довольно-таки неприятно. Он стоял с поваром – я забыл, как его зовут. Мы с ним подружились, и он сказал мне: "Майрис, Владимир заявил, что убьет тебя в спарринге". Каждый раз он хотел меня просто избить, дать мне прикурить", — рассказал Майрис.

Комментарий про спарринги с братьями Кличко смотреть с 35:30:

Добавим, что Бриедис дал сам конкурентный бой Александру Усику. В 2018 году в Риге он проиграл украинцу решением большинства судей — 114-114, и дважды 113-115.

Ранее "Телеграф" сообщал, Усик оценил свои шансы во втором бою с Энтони Джошуа.

Теги:
#Бокс #Виталий Кличко #Владимир Кличко #Майрис Бриедис
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