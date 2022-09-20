Убийственный нокаутер: назван следующий соперник Усика

Украинский чемпион хочет в соперники очень опасного боксера

После победы на Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) хотел провести объединительный поединок с Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО) за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, однако этот вариант сорвался. Теперь Александр нацелился на бой с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).

Об этом в интервью Ring TV заявил менеджер украинского чемпиона Эгис Климас. Однако Уайлдеру еще необходимо выиграть бой против финна Роберта Хелениуса (31-3, 20 КО). Поединок Усика с победителем боя Уайлдер — Хелениус запланирован на 2023 год.

"Посмотрите, сколько заявлений Фьюри сделал за последние несколько месяцев. Он то завершает карьеру, то не завершает ее, то он дерется с Усиком, то не с Усиком. Теперь он дерется с Джошуа, вы действительно не знаете, что такое Фьюри, что он сделает дальше. Если вы посмотрите на все, что происходило с ним прошлом, Фьюри всегда создавал проблемы. Он непредсказуем. Усик хотел бы драться с Уайлдером. Следующим соперником Усика будет победитель боя Уайлдер – Хелениус", — рассказал Усик.

Добавим, бой Уайлдер — Хелениус пройдет 15 октября в Нью-Йорке. К слову, Усик может посетить данное шоу. Уайлдер считается "королем нокаутов" в хевивейте. Если к его технике у специалистов есть вопросы, то с ударом у американца все в порядке. На его счету 42 победы, 41 нокаутом при двух поражения и одной ничьей (в трилогии с Тайсоном Фьюри, — Ред.).

Лучшие нокауты Уайлдера

Ранее Усик разъяснил свою позицию по Крыму. К слову, Александра хотят наградить за победу над Джошуа в реванше.