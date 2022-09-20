Вбивчий нокаутер: названо наступного суперника Усика

Український чемпіон хоче у суперники дуже небезпечного боксера

Після перемоги на Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) українець Олександр Усик (20-0, 13 КО) хотів провести об’єднавчий поєдинок з Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, проте цей варіант зірвався. Тепер Олександр націлився на бій із Деонтеєм Вайлдером (42-2-1, 41 КО).

Про це в інтерв’ю Ring TV заявив менеджер українського чемпіона Егіс Клімас. Однак Вайлдеру ще необхідно виграти бій проти фіна Роберта Хеленіуса (31-3, 20 КО). Поєдинок Усика з переможцем бою Вайлдер-Хеленіус заплановано на 2023 рік.

"Погляньте, скільки заяв Ф'юрі зробив за останні кілька місяців. Він то завершує кар'єру, то не завершує її, то він б'ється з Усиком, то не з Усиком. Тепер він б'ється з Джошуа, ви дійсно не знаєте, що таке Ф'юрі, що він зробить далі. Якщо ви подивіться на все, що відбувалося з ним минулому, Ф'юрі завжди створював проблеми. Він непередбачуваний. Усик хотів би битися з Вайлдером. Наступним суперником Усика буде переможець бою Вайлдер – Хеленіус", — сказав Клімас.

Додамо, бій Вайлдер-Хеленіус пройде 15 жовтня в Нью-Йорку. До речі, Усик може відвідати це шоу. Вайлдер вважається "королем нокаутів" у гевівейті. Якщо до його техніки фахівці мають питання, то з ударом у американця все гаразд. На його рахунку 42 перемоги, 41 нокаутом при двох поразках та однієї нічиєї (у трилогії з Тайсоном Ф’юрі, — Ред.).

Найкращі нокаути Вайлдера

Раніше Усик роз’яснив свою позицію щодо Криму. До слова, Олександра хочуть нагородити за перемогу над Джошуа у реванші.