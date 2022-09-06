Ф’юрі та Джошуа готують "битву за Британію", поки "Усик ниє"

У Британії може пройти великий бій

Британець Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО), який у серпні 2022 року програв у реванші Олександру Усику (20-0, 13 КО), прийняв виклик свого співвітчизника, чемпіона WBC, Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Відповідний пост AJ опублікував у Twitter у відповідь на повідомлення Циганського короля. Ентоні погодився на поєдинок у грудні проти небитого чемпіона WBC у надважкій вазі.

"Ага, але зберігай спокій. Я не веду переговори в онлайні тільки заради хайпу, тому, якщо ти справді хочеш цього, то звернися до моєї менеджерської компанії. Я буду готовий у грудні. Ок", — написав Джошуа.

Напередодні Ф’юрі запропонував Джошуа провести чемпіонський бій за Британію.

"Гей, Ентоні Джошуа, що скажеш, великий G? Поки Усик ниє, давай дамо фанатам видовище. Я знаю дату і місце бою. Хто буде правити Британією?" — Написав Тайсон.

Нагадаємо, відразу після перемоги над Джошуа Усик викликав Ф’юрі на бій. Однак після повернення до Києва Олександр заявив, що готовий провести поєдинок лише у 2023 році, що дуже не сподобалося Тайсону. До речі, букмекери вважають саме британця фаворитом у потенційній дуелі проти українця. Додамо, що промоутер Боб Арум раніше назвав попередню дату супербою Усик — Ф’юрі.