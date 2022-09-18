"Саня, вперед!": окупанти на передовій злякалися наступу українців, які вболівали за Усика (відео)

Українці так шуміли, що змусили панікувати росіян в окопах

Українські військові на передовій так дивилися бій між українцем Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та британцем Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО), що налякали окупантів.

Про це у коментарі Luckypunch.net розповів командир ДБ ветеранів морської піхоти "Штурм" Юрій Микуляк. Він зазначив, що росіяни подумали, що українці ось-ось почнуть атаку через галас на українських позиціях.

"Коли хлопці дивилися бій на передовий, відстань від окопів наших до росіян складала 100 метрів. Коли наші почали кричати "Саня, вперед!", ті з переляку подумали, що наші в атаку йдуть. У них паніка почалася, вони почали метушитися та бігати. Думав, що вони залишать позиції", — розповів Микуляк.

Микуляк зазначив, що Олександр дуже сильно допомагав українським військам ще до повномасштабного вторгнення рф. А після перемоги Усика та його звернення до батальйону "Штурм" моральний дух солдатів виріс у кілька разів.

Нагадаємо, у бою з Джошуа Усик захистив свої чемпіонські титули у надважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO, а також завоював вакантний пояс The Ring. Поєдинок тривав 12 раундів, а один із суддів загадковим чином віддав перемогу британцю. У нас на сайті доступні найкращі моменти цього двобою.