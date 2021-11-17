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"Кличко погрожував убити мене, але лише зламав ребро": чемпіон світу розповів про помсту Володимира (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Майріс Брієдіс Новина оновлена 17 листопада 2021, 14:45
Майріс Брієдіс

Іменитий боксер згадав, як потрапив на тренування відомих українців.

Чемпіон світу за версією IBF в 1-й важкій вазі Майріс Брієдіс, який нещодавно здобув свою чергову перемогу, розповів про свої спаринги з братами Кличками.

Відповідне відео доступне на сторінці Майріса в Instagram.

Свого часу латвійський боксер спарингував з Володимиром та Віталієм Кличками. За словами Брієдіса, в одному з "поєдинків" він задав Віталію жару і нарвався на гнів молодшого Кличка, який спостерігав за тим, що відбувається. Кухар, який тоді працював у таборі Кличка, розповів Майрісу, що Володимир заявив, що збирається вбити латиша в спарингу. У результаті Кличко-молодший зламав ребро Брієдісу, проте Майріс не подав виду, адже хотів заробити більше грошей.

"Я з Віталіком боксував, і Володимиру не подобалося, що я йому накидав досить-таки неприємно. Він стояв з кухарем — я забув, як його звуть. Ми з ним потоваришували, і він сказав мені: "Майріс, Володимир заявив, що вб’є тебе в спарингу". Щоразу він хотів мене просто побити, дати мені прикурити", — розповів Майріс.

Коментар про спаринги з братами Кличками дивитись з 35:30:

Додамо, що Брієдіс дав сам конкурентний бій Олександру Усику. У 2018 році в Ризі він програв українцю рішенням більшості суддів — 114-114, та двічі 113-115.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Усик оцінив свої шанси у другому бою з Ентоні Джошуа.

Теги:
#Бокс #Віталій Кличко #Володимир Кличко #Майріс Брієдіс
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