Поліцейський, який ледь не побив Усика, ефектно нокаутував суперника (відео)

Майріс Брієдіс здобув чергову перемогу.

У суботу, 16 жовтня, в Ризі на однойменній арені відбувся великий вечір боксу, головною подією якого став чемпіонський бій Майріс Брієдіс — Артур Манн.

На кону головної сутички стояв пояс IBF в 1-й важкій вазі, який належить 36-річному латвійцю Майрісу. 31-річний німець Манн непогано почав поєдинок, але вже в другому раунді опинився в нокдауні. У третій 3-хвилинці Брієдіс знову уклав суперника на канвас і бій завершився після зупинки рефері, який зафіксував технічний нокаут.

Відео нокауту в бою Брієдіс — Манн:

Таким чином, Брієдіс здобув свою 28-у перемогу в профі при одній поразці. Манн, в свою чергу, програв вдруге, маючи на своєму рахунку 17 перемог.

Відзначимо, Брієдіс до 2019 року працював у латвійській поліції, після чого вирішив повністю зосередитися на боксі. У січні 2018 року Майріс провів чемпіонський бій проти українця Олександра Усика. Тоді поєдинок тривав всю дистанцію і завершився перемогою Усика рішенням більшості суддів — 114-114, 113-115 — двічі. Цей бій став одним із найскладніших для Олександра в профі-кар’єрі, і якби домашнє суддівство (бій проходив у Ризі) було прихильніше до Майріса, то українець цілком міг і програти.

Відзначимо, Брієдіс пішов по стопах Усика і виграв другий сезон World Boxing Super Series в 1-й важкій вазі. Олександр після перемоги в 1-му сезоні піднявся в наступну вагову категорію, де встиг стати чемпіоном світу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Усик примудрився опинитися вище Тайсона Ф’юрі в рейтингу кращих боксерів світу.