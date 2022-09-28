Не пішли проти путіна! Російську команду викинули з легендарних автоперегонів

"КАМАЗ-мастер" не братиме участі в ралі "Дакар"

Організатори знаменитого ралі-рейду "Дакар" почали приймати заявки на участь у наступних перегонах. Вони проходитимуть з 31 грудня по 15 січня в Саудівській Аравії. До речі, "Дакар-2022" запам’ятався лобовою аварією та шахрайством росіян.

З цього року ралі "Дакар" набуло статусу етапу чемпіонату світу і тепер проводитиметься під егідою Міжнародної федерації автоспорту (ФІА). А та, у свою чергу, поставила одну умову: російські команди будуть допущені до змагань, якщо підпишуть лист із засудженням війни в Україні.

"Наш вибір очевидний — ми завжди зі своєю Батьківщиною, особливо тоді, коли вона перебуває в непростій ситуації. Вважаємо для себе неможливим підписання подібних документів та участь у змаганнях на таких умовах", — йдеться в офіційній заяві "КАМАЗ-мастер" у Instagram.

Довідка

Ралі-рейд "Дакар" (довші роки було відомо як "Ралі Париж — Дакар") — щорічний ралі-марафон, заснований французом Тьєррі Сабіном. Проводиться із 1979 року. До 2009-го ралі фінішувало чи розпочиналося у столиці Сенегалу — Дакарі (за винятком 1992 та 2003 років). З 2009 по 2019 рік ралі проходило у Південній Америці. З 2020 року маршрут ралі прокладено в Азії, територією Саудівської Аравії.

У ралі-рейді беруть участь професійні спортсмени та заводські команди, але більшість учасників — аматори, їх кількість сягає 80%.

Раніше ми розповідали, як гонщик на джипі збив мотоцикліста і навіть не зупинився.

Тим часом у Росії після часткової оголосили ще одну "мобілізацію". Вона торкнеться спортсменів.