Укр

Не пошли против путина! Российскую команду вышвырнули из легендарных автогонок

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Автор
Российские гонщики поддерживают войну Новость обновлена 28 сентября 2022, 15:00
Российские гонщики поддерживают войну

"КАМАЗ-мастер" не будет участвовать в ралли "Дакар"

Организаторы знаменитого ралли-рейда "Дакар" начали принимать заявки на участие в следующей гонке. Она пройдет с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии. Ктати, "Дакар-2022" запомнился лобовой аварией и мошенничеством россиян.

С этого года ралли "Дакар" получило статус этапа чемпионата мира и теперь будет проводиться под эгидой Международной федерации автоспорта (ФИА). А та, в свою очередь, поставила одно условие: российские команды будут допущены к соревнованиям, если подпишут письмо с осуждением войны в Украине.

"Наш выбор очевиден – мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях", — говорится в официальном заявлении "КАМАЗ-мастер" в Instagram.

Справка

Ралли-рейд "Дакар" (долгие годы было известно как "Ралли Париж — Дакар") — ежегодный ралли-марафон, основанный французом Тьерри Сабином. Проводится с 1979 года. До 2009-го ралли финишировало или начиналось в столице Сенегала — Дакаре (за исключением 1992 и 2003 годов). С 2009 по 2019 год ралли проходило в Южной Америке. С 2020 года маршрут ралли проложен в Азии, по территории Саудовской Аравии.

В ралли-рейде принимают участие профессиональные спортсмены и заводские команды, но большая часть участников — любители, их число достигает 80%.

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Тем временем, в россии после частичной объявили еще одну "мобилизацию". Она коснется спортсменов.

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#Автоспорт #Ралли #Ралли Дакар