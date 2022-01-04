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На "Дакарі" гонщик на позашляховику збив мотоцикліста і навіть не зупинився (відео)

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Жінель де Вільєрс наїхав на Сезара Цумарана Новина оновлена 04 січня 2022, 11:04
Жінель де Вільєрс наїхав на Сезара Цумарана

Дивний інцидент трапився на ралі-марафоні.

На другому етапі престижного ралі-рейду "Дакар-2022", де непогано виступають українці, сталася аварія, учасниками якої стали Жинель де Вільєрс та Сезар Цумаран.

Відповідне відео з’явилося на сторінці Mallorca Dakar у Twitter.

Пілот позашляховика Toyota де Вільєрс із ПАР на повільній та вузькій ділянці секції врізався та наїхав на чилійського мотоцикліста Цумарана. Авто Жинеля буквально підім’яло під себе і мотоцикл, і гонщика. На щастя, Сезар уникнув серйозних травм, самостійно піднявся та відійшов з "дороги". Також мотогонщик жестом махнув, щоб де Вільєрс їхав далі, і той поїхав. Саме це рішення відгукнулося південноафриканцю, якому організатори виписали п’ятихвилинний штраф. Річ у тому, що за правилами після зіткнення гонщик повинен зупинитися та дізнатися про самопочуття потерпілого.

Відео аварії Жинеля де Вільєрса та Сезара Цумарана доступне в мережі:

Додамо, що ралі-рейд "Дакар-2022" проходить у Саудівській Аравії з 1 по 14 січня. У змаганнях бере участь український екіпаж у класі "Вантажівки".

Теги:
#Автоспорт #Ралі Дакар
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