Україна на ралі "Дакар" піднялася у категорії SSV, а вантажівки навіть не виїхали на другий етап (фото)

Перегони у категорії вантажівок перенесли - вони відбудуться 4 січня

У Саудівській Аравії у понеділок, 3 січня, відбувся другий етап найскладнішого ралі-рейду "Дакар-2022". І у той час, як українські гонщики на всюдиходах змогли піднятися у SSV, то залік для вантажівок взагалі не відбувся. У Dakar Classic Україну представляє команда КМАМК з пілотом Сергієм Маліком.

Про це повідомив голова Autoconsulting Олег Омельницький на власній сторінці у Facebook.

За його словами, на "Дакарі-2022" 3 січня мав відбутися марафонський етап, однак злива зруйнувала всі плани. Проливний дощ зіпсував всі дороги й навіть затопив нічний табір в Аль-Артавії. Через це деякі маршрути скоротили, а для категорії Classic взагалі скасували — він відбудеться у вівторок, 4 січня.

У категорії мотовсюдиходів українська команда у складі Євгена Ковалевича та Дмитра Циро стартувала 35-ою, а змогла фінішувати 21-ою. Цього разу спортсменам вдалося відігратися на першій контрольній точці й одразу зайняти 24 позицію, яку поступово покращили до фінішу. Лідерам перегонів наша команда програла 42 хв. 44 с, а в загальному заліку українці відстають на 2 год. 59 хв та посідають 29 місце у SSV.

Омельницький зазначив, що перегони вантажівок відбудуться 4 січня, однак вже зараз можна назвати фаворитів у цій категорії. Зокрема, потужними є команди на вантажівках КАМАЗ, серед яких і росіяни, які не дають жодного шансу суперникам на "золото" або "срібло".

"Поки що, за підсумками прологу та 1 етапу усі перші 3 місця у команди КАМАЗ-Майстер. І відрив від переслідувачів із команди Loprais Praga, яка на 5-му місці – вже майже 25 хвилин", — зазначив голова Autoconsulting.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у першому етапі ралі "Дакар-2022" українська команда на чолі з Сергієм Маліком у категорії Classic підійшла впритул до результату лідера прологу Альфано на Unimog. А на відкритті ралі показала непоганий результат у пролозі.