"Були аварії, все було": Україна на ралі "Дакар-2022" зіткнулася з труднощами у пустелі (фото)

Наші підійшли впритул до результату лідера прологу Альфано на Unimog

У Саудівській Аравії 2 січня відбувся перший етап ралі-рейду найскладнішого автомобільного марафону у світі під назвою "Дакар-2022". Команда з України, яка на відкритті ралі показала непоганий результат у пролозі, цього разу поринула у справжню боротьбу.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова Autoconsulting Олег Омельницький.

За його словами, українська команда КМАМК у складі пілота Сергія Маліка, штурмана Любомира Шумакова та механіка Сергія Мартовенка на вантажівці Renault Kerax D-50 подолала довгу спецдільницю пустелею.

"Були аварії, проколи коліс, помилки в навігації. Все було, — каже Омельницький. — Хороша новина — Малік поїхав! Та ще й як! Renault Kerax D-50 випередив на етапі "Двоголового Монстра" DAF 3300 команди De Rooy, обійшов колег на MAN L90 STA Competition і впритул підійшов до результату лідера прологу Альфано Unimog".

Ралі "Дакар-22" у Саудівській Аравії

Не обійшлося без ДТП у пустелі

У підсумку наша команда фінішувала восьмою в неофіційному рейтингу категорії Classic, в якій виступає, і стала 68-ю у загальному заліку (всього приймає участь 142 команди).

На момент виходу новини перемагають хлопці із Feryn.

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Наші змагаються на вантажівці Renault Kerax D-50

Попередня спроба української команди взяти участь у ралі "Дакар" не відбулася. У 2008 році наші спортсмени мали виступити в Дакарі на вантажівці КрАЗ-5233ВЕ, але через теракти гонку в Африці скасували.

Нагадаємо, що Сергій Малік — відомий український спортсмен, голова клубу КМАМК, рекордсмен, організатор, чемпіон України з кільцевих перегонів. У серпні 2021 року Малік встановив рекорд швидкості на електромотоциклі Delfast Dnepr Electric у класі "А" OMEGA, промчавши по соляному озеру в Бонневілі (штат Юта) зі швидкістю 107,217 миль/годину (172,61 км/год).

Раніше "Телеграф" писав, що японський фігурист Юдзуру Ханю виконав четверний аксель на національному чемпіонаті, який проходить у Сайтамі.