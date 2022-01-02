Україна повернулася на ралі "Дакар-2022": перший результат та на чому виступає команда (фото)

Наступний етап ралі-рейду відбудеться 2 січня

У Саудівській Аравії у суботу, 1 січня, стартувало найскладніше ралі у світі під назвою "Дакар-2022". Україна вперше на вантажівці випробувала піски ралі-рейду, який проходить вже 44-й раз і спромоглася показати досить непоганий результат.

Як розповів на своїй сторінці у Facebook голова Autoconsulting Олег Омельницький, українська команда КМАМК у складі пілота Сергія Маліка, штурмана Любомира Шумакова та механіка Сергія Мартовенка вже встигла виступити на вантажівці Renault Kerax D-50 у категорії Classic у пролозі та зайняти у ньому 13-те місце серед 142.

Такий результат прологу дав можливість нашим спортсменам стартувати 110-ми на наступному етапі, що відбудеться 2 січня. На учасників ралі-рейду чекає перший етап гонки та 333 кілометри дороги.

Глава Autoconsulting додав, що Renault Kerax D-50 з 700-сильним двигуном, на якому виступають українські спортсмени, вестиме боротьбу з "Двоголовим монстром" DAF 3300 команди "De Rooy", Ginaf F2222 команди "Mammoet Rallysport" та MAN L90 .

Україна на ралі "Дакар-2022" виступить на вантажівці Renault Kerax D-50

Перший етап ралі-рейду відбудеться 2 січня 2022 року

У пролозі серед вантажівок наші спортсмени посіли 13-те місце

На наступному етапі українці стартують 110-ми

Нагадаємо, що попередня спроба української команди взяти участь у ралі "Дакар" не відбулася. У 2008 році наші спортсмени повинні були виступити в Дакарі на вантажівці КрАЗ-5233ВЕ, але того року через теракти гонку в Африці скасували.

Зазначимо, що Сергій Малік – відомий український спортсмен, голова клубу КМАМК, рекордсмен, організатор, чемпіон України з кільцевих перегонів. У серпні 2021 року Малік встановив рекорд швидкості на електромотоциклі Delfast Dnepr Electric у класі "А" OMEGA, промчавши по соляному озеру в Бонневілі (штат Юта) зі швидкістю 107,217 миль/година (172,61 км/год).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на ралі "Дакар-2022" не зможе виступити команда з Білорусі на вантажівці "МАЗ". Це пов’язано із санкціями Євросоюзу проти їхнього президента Олександра Лукашенка.