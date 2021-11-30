Рус

Білоруський "МАЗ" не допустять на ралі "Дакар-2022" через Лукашенка

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
12
"МАЗ" Новина оновлена 30 листопада 2021, 18:51
"МАЗ"

Команда потрапила під санкції.

Білоруська команда "МАЗ-СПОРТавто" не зможе взяти участь у престижному ралі "Дакар-2022" через санкції Євросоюзу.

Про це повідомила пресслужба французької компанії A.S.O., яка займається організацією ралі-марафону, на запит "Чемпіонату".

За інформацією джерела, білоруську команду прибрали зі списку учасників через санкції Євросоюзу, спрямованих на деякі підприємства країни, зокрема "МАЗ". Відразу 3 екіпажі "МАЗ-СПОРТавто" перебували в попередньому списку учасників перегонів вантажівок, проте за рішенням французької влади їх прибрали.

"Внаслідок заходів, вжитих Європейським союзом і які стосуються різних білоруських юридичних осіб, включаючи автовиробника МАЗ, французька влада проінформувала організаторів "Дакара", що для МАЗу юридично неможливо взяти участь у перегонах у 2022 році. Організатори "Дакара" були змушені проінформувати МАЗ про це рішення", — говорить повідомлення пресслужби A.S.O.

Ці санкції були накладені на підприємства, близькі до невизнаного світовою спільнотою президента Білорусі Олександра Лукашенка, у зв’язку з тим, що в травні 2021 року Лукашенко за допомогою винищувача змусив літак Ryanair сісти в Мінську. З борту співробітники КДБ зняли одного з засновників опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Ралі-рейд "Дакар-2022" відбудеться у Саудівській Аравії на початку січня 2022 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Лукашенко зібрався з візитом до Криму.

Теги:
#Автоспорт #МАЗ #Ралі Дакар
Вакцина
Україна
Отримати третю дозу вакцини від коронавірусу можна буде вже взимку: Ляшко назвав умови
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Вакцина
Отримати третю дозу вакцини від коронавірусу можна буде вже взимку: Ляшко назвав умови
Дата публікації
Категорія
Слуги народу у середу мають підтримати президента
"Слуги народу" отримали з ОП особливу вказівку на "день держперевороту": "Телеграф" дізнався про деталі
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський та Рінат Ахметов
Зеленський, СБУ, Ахметов та державний переворот: що тут не так
Дата публікації
Категорія
Фоторепортажі листопада
Прес-марафон Зеленського, витівка Лероса та похорон Омельченка: головні події листопада очима "Телеграфу" (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
270 км Луговий пробіг за 27 годин
Український солдат пробіг 270 км та планує побити світовий марафонський рекорд