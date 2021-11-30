Білоруський "МАЗ" не допустять на ралі "Дакар-2022" через Лукашенка

Команда потрапила під санкції.

Білоруська команда "МАЗ-СПОРТавто" не зможе взяти участь у престижному ралі "Дакар-2022" через санкції Євросоюзу.

Про це повідомила пресслужба французької компанії A.S.O., яка займається організацією ралі-марафону, на запит "Чемпіонату".

За інформацією джерела, білоруську команду прибрали зі списку учасників через санкції Євросоюзу, спрямованих на деякі підприємства країни, зокрема "МАЗ". Відразу 3 екіпажі "МАЗ-СПОРТавто" перебували в попередньому списку учасників перегонів вантажівок, проте за рішенням французької влади їх прибрали.

"Внаслідок заходів, вжитих Європейським союзом і які стосуються різних білоруських юридичних осіб, включаючи автовиробника МАЗ, французька влада проінформувала організаторів "Дакара", що для МАЗу юридично неможливо взяти участь у перегонах у 2022 році. Організатори "Дакара" були змушені проінформувати МАЗ про це рішення", — говорить повідомлення пресслужби A.S.O.

Ці санкції були накладені на підприємства, близькі до невизнаного світовою спільнотою президента Білорусі Олександра Лукашенка, у зв’язку з тим, що в травні 2021 року Лукашенко за допомогою винищувача змусив літак Ryanair сісти в Мінську. З борту співробітники КДБ зняли одного з засновників опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Ралі-рейд "Дакар-2022" відбудеться у Саудівській Аравії на початку січня 2022 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Лукашенко зібрався з візитом до Криму.