Белорусский "МАЗ" не допустят на ралли "Дакар-2022" из-за Лукашенко

Команда попала под санкции.

Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" не сможет принять участие в престижном ралли "Дакар-2022" из-за санкций Евросоюза.

Об этом сообщила пресс-служба французской компании A.S.O, которая занимается организацией ралли-марафона, на запрос "Чемпионата".

По информации источника, исключение из состава участников белорусской команды связано с санкциями Евросоюза, направленных на некоторые предприятия страны, в частности "МАЗ". Сразу 3 экипажа "МАЗ-СПОРТавто" находились в предварительном списке участников гонок грузовиков, однако по решению французских властей их убрали.

"Вследствие мер, принятых Европейским союзом и затрагивающих различные белорусские юридические лица, включая автопроизводителя МАЗ, французские власти проинформировали организаторов "Дакара", что для МАЗа юридически невозможно принять участие в гонке 2022 года. Организаторы "Дакара" были вынуждены проинформировать МАЗ об этом решении", — гласит сообщение пресс-службы A.S.O.

Данные санкции были наложены на предприятия, близкие к непризнанному мировым сообществом президенту Беларуси Александру Лукашенко, в связи с тем, что в мае 2021 года Лукашенко с помощью истребителя, вынудил самолет Ryanair сесть в Минске. С борта сотрудники КГБ сняли одного из основателей оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Ралли-рейд "Дакар-2022" состоится в Саудовской Аравии в начале января 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лукашенко собрался с визитом в Крым.