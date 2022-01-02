Украина вернулась на ралли "Дакар-2022": первый результат и на чем выступает команда (фото)

Следующий этап ралли-рейда состоится 2 января

В Саудовской Аравии в субботу, 1 января, стартовало самое сложное ралли в мире под названием "Дакар-2022". Украина впервые на грузовике опробовала пески ралли-рейда, который проходит уже 44-й раз и смогла показать довольно неплохой результат.

Как рассказал на своей странице в Facebook глава Autoconsulting Олег Омельницкий, украинская команда КМАМК в составе пилота Сергея Малика, штурмана Любомира Шумакова и механика Сергея Мартовенко уже успела выступить на грузовике Renault Kerax D-50 в категории Classic в прологе и занять в нем 13-е место среди 142.

Такой результат пролога дал возможность нашим спортсменам стартовать 110-ыми на следующем этапе, который состоится 2 января. Участников ралли-рейда ждет первый этап гонки и 333 километра дороги.

Глава Autoconsulting добавил, что Renault Kerax D-50 с 700-сильным двигателем, на котором выступают украинские спортсмены, будет вести борьбу с "Двухглавым монстром" DAF 3300 команды "De Rooy", Ginaf F2222 команды "Mammoet Rallysport" и MAN L90 Александра Лемерай.

Украина на ралли "Дакар-2022" выступит на грузовике Renault Kerax D-50

Первый этап ралли-рейда состоится 2 января 2022 года

В прологе среди грузовиков наши спортсмены заняли 13-е место

На следующем этапе украинцы стартуют 110-ми

Напомним, что предыдущая попытка украинской команды принять участие в ралли "Дакар" не состоялась. В 2008 году наши спортсмены должны были выступить в Дакаре на грузовике КрАЗ-5233ВЕ, но в тот год, из-за терактов, гонку в Африке отменили.

Отметим, что Сергей Малик — известный украинский спортсмен, глава клуба КМАМК, рекордсмен, организатор, чемпион Украины по кольцевым гонкам. В августе 2021 года Малик установил рекорд скорости на электромотоцикле Delfast Dnepr Electric в классе "А" OMEGA, промчав по соляному озеру в Бонневиле (штат Юта) со скоростью 107,217 миль/час (172,61 км/ч).

Ранее "Телеграф" сообщал, что на ралли "Дакар-2022" не сможет выступить команда из Беларуси на грузовике "МАЗ". Это связано с санкциями Евросоюза против их президента Александра Лукашенко.