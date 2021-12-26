Фігурист Ханю першим в історії виконав четверний аксель на змаганнях (відео)

Японець творить історію.

Японський фігурист Юдзуру Ханю заявив та виконав четверний аксель на національному чемпіонаті, що проходить у Сайтамі.

У другий день змагань в довільному катанні Ханю зробив четверний аксель, однак припустився помилки при приземленні. У результаті його стрибок судді оцінили як потрійний (4,11 бала за базової вартості 12,50). Зниження оцінки відбулося через те, що 27-річний Юдзуру приземлився на дві ноги, а також недокрутив стрибок. Додамо, що четверний аксель раніше ніхто не виконував на офіційних змаганнях.

Відео стрибка Ханю на чемпіонаті Японії.

До слова, Юдзуру вшосте виграв національну першість. Довільну програму Ханю оцінили у 211,05 бала, а його загальна сума балів становить 322,36. Другий результат показав Шома Уно, а "бронза" дісталася Юмі Кагіямі.

Результати чемпіонату Японії з фігурного катання серед чоловіків:

Юдзуру Ханю – 322,36 Шома Уно — 295,82 Юма Кагіяма – 292,41

Ханю є дворазовим олімпійським чемпіоном з фігурного катання. Також він двічі перемагав на чемпіонатах світу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Москві побили олімпійського чемпіона з фігурного катання. Пізніше у мережі з’явилося відео конфлікту.