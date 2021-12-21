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"Тихіше, він за нас виступав": з'явилось відео "розбірок" перед побиттям олімпійського чемпіона в Москві

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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У бійці Дмитра Соловйова його титул відомого фігуриста не допоміг Новина оновлена 21 грудня 2021, 21:56
У бійці Дмитра Соловйова його титул відомого фігуриста не допоміг

Наразі спортсмен перебуває в лікарні, у нього діагностовано травму голови

У мережу злили відео бесіди російського олімпійця, фігуриста Дмитра Соловйова з невідомими, які побили його біля одного з барів Москви. Судячи з усього, спортсмен першим поліз у бійку.

Роликом поділилися у Telegram-каналі "ВЧК-ОГПУ".

Як відомо, Соловйов відстоював честь своєї дівчини. Ганна Сидорова також є російською спортсменкою, вона двічі виборювала титул чемпіонки Європи з керлінгу.

Що саме спричинило спалах конфлікту невідомо, проте з відео стає зрозуміло, що фігурист намагався з’ясувати, чи всерйоз один із хлопців мав на увазі те, що сказав раніше. Через пару секунд вони почали битися, після чого Соловйова звалили на землю.

При цьому хтось із учасників інциденту намагався відмовити знайомого від з’ясування стосунків за допомогою сили, упізнавши Дмитра Соловйова.

"Тихіше, він за нас виступав", — чутно від одного із хлопців на відео.

Попереджаємо: у відео є багато нецензурної лексики, а також елементи насильства (18+)!

Втім, слава олімпійського чемпіона не захистила Соловйова від подальшого побиття. До приїзду поліції хлопця досить сильно відгамселили ногами. При цьому обійшлося без перелому кінцівок, проте лікарі діагностували травму голови.

Наразі людей, які побили спортсмена, вже затримали, правоохоронці з’ясовують всі обставини ситуації.

Нагадаємо, що своє "срібло" на Олімпіаді фігурист отримав у 2014 році.

До речі, раніше "Телеграф" вже писав про росіян у контексті фігурного катання. Як зізналася відома радянська чемпіонка Ганна Леванді, зараз, на її думку, цей вид спорту в Росії вбивають на корені.

Теги:
#Спорт #Бійка #Фігурне катання #Олімпійський чемпіон #Дмитро Соловйов
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