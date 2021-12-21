Укр

"Тише, он за нас выступал": появилось видео "разборок" перед избиением олимпийского чемпиона в Москве

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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В драке Дмитрию Соловьеву его титул известного фигуриста не помог Новость обновлена 21 декабря 2021, 21:56
В драке Дмитрию Соловьеву его титул известного фигуриста не помог

Сейчас спортсмен находится в больнице, у него диагностирована травма головы

В сеть слили видео беседы российского олимпийца, фигуриста Дмитрия Соловьева с неизвестными, которые избили его возле одного из баров Москвы. Судя по всему, спортсмен первым полез в драку.

Роликом поделились в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ".

Как известно, Соловьев отстаивал честь своей девушки. Анна Сидорова также является российской спортсменкой, она дважды завоевывала титул чемпионки Европы по керлингу.

Что именно послужило изначальной причиной для вспышки конфликта неизвестно, однако на видео видно, что фигурист пытается выяснить, всерьез ли один из парней подразумевал то, что сказал ранее. Спустя пару секунд они начинают драться, после чего Соловьева валят на землю.

При этом кто-то из участников инцидента пытался отговорить знакомого от выяснения отношений с помощью силы, узнав Дмитрия Соловьева.

"Тише, он за нас выступал", — слышно от одного из парней на видео.

Предупреждаем: в видео присутствует много нецензурной лексики, а также элементы насилия (18+)!

Впрочем, слава олимпийского чемпиона не защитила Соловьева от дальнейшего избиения. До приезда полиции парня достаточно сильно отпинали ногами. При этом обошлось без перелома конечностей, однако врачи диагностировали травмы головы.

На данный момент избивших спортсмена людей уже задержали, правоохранители выясняют все обстоятельства ситуации.

Напомним, что свое "серебро" на Олимпиаде фигурист получил в 2014 году.

К слову, ранее "Телеграф" уже писал о россиянах в контексте фигурного катания. Как призналась известная советская чемпионка Анна Леванди, сейчас, по ее мнению, этот вид спорта в России убивают на корню.

Теги:
#Спорт #Драка #Фигурное катание #Олимпийский чемпион #Дмитрий Соловьев
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