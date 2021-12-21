Заступився за кохану: у Росії побили олімпійського чемпіона (відео)

Чемпіон заступився за цивільну дружину.

Олімпійський чемпіон Сочі Дмитро Соловйов був побитий у центрі Москви.

Про це повідомляє "Матч ТВ".

За інформацією джерела, вночі в центрі столиці РФ Соловйов заступився за свою цивільну дружину Ганну Сидорову, яка є дворазовою чемпіонкою Європи з керлінгу. У результаті троє невідомих побили ногами Дмитра. Внаслідок отриманих травм фігурист опинився у Боткінській лікарні, у нейрохірургічному відділенні. Нападників затримали на місці.

За словами олімпійської чемпіонки Тетяни Навки, у потерпілого цілі руки та ноги, однак є побоювання через стан голови.

"На щастя, руки й ноги цілі, але є струс мозку і щось не зовсім ідеальне в голові. Ми поки розбираємося. Сподіваємося, що він зможе перемогти ці травми та все буде добре", — цитує Навку СЕ.

Зазначимо, Соловйов є олімпійським чемпіоном Сочі (2014) у командному фігурному катанні. На наступній Олімпіаді на його рахунку "срібло".

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