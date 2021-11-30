Радянська фігуристка заявила, що Росія вбиває фігурне катання

Інтерес до фігурного катання у світі падає.

Відома радянська фігуристка, срібна призерка чемпіонату світу-1984 в одинарному катанні Анна Леванді (Кондрашова) заявила, що Росія певною мірою вбиває цей вид спорту.

Про це вона розповіла у коментарі для RT.

За словами спортсменки, у Росії змалку дітей роблять професійними спортсменами. Зрештою змагатися з таким фігуристами на дорослому рівні стає безглуздо, а це веде до того, що у світі падає інтерес до цього виду спорту. Це все призводить до того, що дітей перестають віддавати на ковзанки. Леванді зазначила, що її сина не взяли б до жодної школи фігурного катання у РФ.

"З країною, де спорт з перших кроків поставлений на професійний рівень, змагатися просто безглуздо. Так, це якоюсь мірою вбиває фігурне катання як вид спорту, в інших країнах люди просто перестають приводити своїх дітей на ковзанки. Але це даність, яку неможливо змінити", — заявила Леванді.

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