Рус

Радянська фігуристка заявила, що Росія вбиває фігурне катання

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
59
Анна Леванді Новина оновлена 30 листопада 2021, 13:40
Анна Леванді

Інтерес до фігурного катання у світі падає.

Відома радянська фігуристка, срібна призерка чемпіонату світу-1984 в одинарному катанні Анна Леванді (Кондрашова) заявила, що Росія певною мірою вбиває цей вид спорту.

Про це вона розповіла у коментарі для RT.

За словами спортсменки, у Росії змалку дітей роблять професійними спортсменами. Зрештою змагатися з таким фігуристами на дорослому рівні стає безглуздо, а це веде до того, що у світі падає інтерес до цього виду спорту. Це все призводить до того, що дітей перестають віддавати на ковзанки. Леванді зазначила, що її сина не взяли б до жодної школи фігурного катання у РФ.

"З країною, де спорт з перших кроків поставлений на професійний рівень, змагатися просто безглуздо. Так, це якоюсь мірою вбиває фігурне катання як вид спорту, в інших країнах люди просто перестають приводити своїх дітей на ковзанки. Але це даність, яку неможливо змінити", — заявила Леванді.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що НОК України оскандалився, привітавши першу українську олімпійську чемпіонку Оксану Баюл з днем народження.

Теги:
#Фігурне катання
"Тисячу Зеленського" можна буде отримати через "Дію"
Україна
"Вовина тисяча": у Мінекономіки розповіли, як отримати гроші за вакцинацію від COVID-19
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Тисячу Зеленського" можна буде отримати через "Дію"
"Вовина тисяча": у Мінекономіки розповіли, як отримати гроші за вакцинацію від COVID-19
Дата публікації
Категорія
Законопроєкт 5600 – чим загрожує його прийняття
Податки в Україні сильно зростуть: хто платитиме більше
Дата публікації
Категорія
Люди просять Зеленського не вбивати малий бізнес
"Зеленський, зустрінемося на виборах": під Радою протестують українці (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Нардеп Роман Соха йде з фракції "Слуга народу"
Остання крапля: нардеп під оплески залишив фракцію "Слуга народу" через нового заступника Єрмака
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні — змінюються карантинні норми
Нові правила карантину: як житимуть регіони в "жовтій зоні" за коронавірусом