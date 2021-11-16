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НОК України нарвався на критику через вітання скандальної Баюл

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Оксана Баюл Новина оновлена 16 листопада 2021, 17:08
Оксана Баюл

Олімпійській чемпіонці виповнилося 44 роки.

Національний олімпійський комітет України привітав олімпійську чемпіонку Оксану Баюл з днем народження та нарвався на критику українців.

Відповідна публікація з’явилася на сторінці НОК України у Facebook.

"Сьогодні свій день народження відзначає олімпійська чемпіонка Ліллехаммера-1994 з фігурного катання Оксана Баюл. Вітаємо та бажаємо достатку та кохання, благополуччя та здоров’я, щастя та удачі у всіх справах", — говорить повідомлення від пресслужби організації.

Не всі українці оцінили це привітання першої вітчизняної олімпійської чемпіонки, адже зовсім недавно Баюл зробив кілька публічних випадів у бік України. Під постом користувачі залишили гнівні коментарі, натякаючи на позицію самої фігуристки.

Українці відреагували на вітання Оксани Баюл
Українці відреагували на вітання Оксани Баюл

Нагадаємо, Оксана є першою українською олімпійською чемпіонкою. На Іграх у Ліллехаммері у 1994 році вона виграла "золото" в одиночному катанні. Нещодавно її не покликали на святкування Дня незалежності України, що дуже розгнівало спортсменку. 24 серпня 2021 року вона опублікувала знімок, на якому позувала з американським прапором. А до того повідомила, що отримала громадянство США.

"Народилася російською, виграла золото за Україну, а помру американкою", — написала тоді вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні хочуть збудувати спортивну інфраструктуру для проведення зимової Олімпіади в найближчі 10 років.

Теги:
#Фігурне катання #НОК України #Оксана Баюл
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