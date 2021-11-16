НОК Украины нарвался на критику из-за поздравления скандальной Баюл

Олимпийской чемпионке исполнилось 44 года.

Национальный олимпийский комитет Украины поздравил олимпийскую чемпионку Оксану Баюл с днем рождения и нарвался на критику украинцев.

Соответсвующая публикация появилась на страничке НОК Украины в Facebook.

"Сегодня свой день рождения отмечает олимпийская чемпионка Лиллехаммера-1994 по фигурному катанию Оксана Баюл. Поздравляем и желаем достатка и любви, благополучия и здоровья, счастья и удачи во всех делах", — гласит сообщение от пресс-службы организации.

Не все украинцы оценили данное поздравление первой отечественной олимпийской чемпионки, ведь совсем недавно Баюл сделал несколько публичных выпадов в сторону Украины. Под постом пользователи оставили гневные комментарии, намекая на позицию самой фигуристки.

Украинцы отреагировали на поздравление Оксаны Баюл

Напомним, Оксана является первой украинской олимпийской чемпионкой. На Играх в Лиллехаммере в 1994 году она выиграла "золото" в одиночном катании. Недавно ее не позвали на празднование Дня независимости Украины, что сильно разгневало спортсменку. 24 августа 2021 года она опубликовала снимок, на котором позировала с американским флагом. А до этого сообщила, что получила гражданство США.

"Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой", — написала тогда она.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине хотят построить спортивную инфраструктуру для проведения зимней Олимпиады в ближайшие 10 лет.