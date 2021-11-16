Укр

НОК Украины нарвался на критику из-за поздравления скандальной Баюл

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Оксана Баюл Новость обновлена 16 ноября 2021, 17:08
Оксана Баюл

Олимпийской чемпионке исполнилось 44 года.

Национальный олимпийский комитет Украины поздравил олимпийскую чемпионку Оксану Баюл с днем рождения и нарвался на критику украинцев.

Соответсвующая публикация появилась на страничке НОК Украины в Facebook.

"Сегодня свой день рождения отмечает олимпийская чемпионка Лиллехаммера-1994 по фигурному катанию Оксана Баюл. Поздравляем и желаем достатка и любви, благополучия и здоровья, счастья и удачи во всех делах", — гласит сообщение от пресс-службы организации. 

Не все украинцы оценили данное поздравление первой отечественной олимпийской чемпионки, ведь совсем недавно Баюл сделал несколько публичных выпадов в сторону Украины. Под постом пользователи оставили гневные комментарии, намекая на позицию самой фигуристки.

Украинцы отреагировали на поздравление Оксаны Баюл
Украинцы отреагировали на поздравление Оксаны Баюл

Напомним, Оксана является первой украинской олимпийской чемпионкой. На Играх в Лиллехаммере в 1994 году она выиграла "золото" в одиночном катании. Недавно ее не позвали на празднование Дня независимости Украины, что сильно разгневало спортсменку. 24 августа 2021 года она опубликовала снимок, на котором позировала с американским флагом. А до этого сообщила, что получила гражданство США.

"Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой", — написала тогда она.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине хотят построить спортивную инфраструктуру для проведения зимней Олимпиады в ближайшие 10 лет.

Теги:
#Фигурное катание #НОК Украины #Оксана Баюл
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