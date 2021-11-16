Укр

В Украине заговорили о проведении Олимпиады в ближайшие 10 лет

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Вадим Гутцайт Новость обновлена 16 ноября 2021, 11:42
Вадим Гутцайт

Построенная к Олимпиаде инфраструктура должна помочь нашим спортсменам.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, говоря об ожиданиях от ближайшей Олимпиады в Пекине, выразил желание провести зимние Игры в Украине через 10 лет.

Об этом министр рассказал в беседе с glavcom.

По словам Гутцайта, он и его команда работают над тем, чтобы через 10 лет Украина могла провести зимние Олимпийские игры. Министр отметил, что построенная инфраструктура для зимних видов спорта даст толчок в результатах наших спортсменов, которые на данный момент фактически тренируются за рубежом.

"Мы работаем над тем, чтобы через 10 лет проводить в Украине зимние Олимпийские игры. Вы же понимаете, что для этого будет производиться развитие зимней инфраструктуры. А если она будет сделана, у нас в будущем будет больше претендентов на медали на зимних играх", — заявил Гутцайт.

Говоря об ожиданиях от ближайшей Олимпиады в Пекине, он не стал делать прогнозы на медали, однако выделил биатлон и фристайл как дисциплины, в которых стоит ожидать наград. Примечательно, что аналитики прогнозируют Украине игры в Пекине без медалей.

На прошлой зимней Олимпиаде единственную медаль для Украины добыл фристайлист Александр Абраменко ("золото" в акробатике), который недавно угодил в скандал из-за своих заявлений о войне на Донбассе. Позже спортсмен заявил, что СМИ перекрутили его слова.

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