В Україні заговорили про проведення Олімпіади у найближчі 10 років

Побудована до Олімпіади інфраструктура має допомогти нашим спортсменам.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, говорячи про очікування від найближчої Олімпіади в Пекіні, висловив бажання провести зимові Ігри в Україні за 10 років.

Про це міністр розповів у бесіді з glavcom.

За словами Гутцайта, він та його команда працюють над тим, щоб за 10 років Україна могла провести зимові Олімпійські ігри. Міністр зазначив, що побудована інфраструктура для зимових видів спорту дасть поштовх у результатах наших спортсменів, які на цей час фактично тренуються за кордоном.

"Ми працюємо над тим, аби за 10 років проводити в Україні зимові Олімпійські ігри. Ви ж розумієте, що для цього буде проводитися розбудова зимової інфраструктури. А якщо вона буде зроблена, у нас в майбутньому буде більше претендентів на медалі на зимових іграх", — заявив Гутцайт.

Говорячи про очікування від найближчої Олімпіади в Пекіні, він не став робити прогнози на медалі, проте виділив біатлон і фрістайл як дисципліни, в яких очікується нагороди. Примітно, що аналітики прогнозують Україні Ігри у Пекіні без медалей.

Минулої зимової Олімпіади єдину медаль для України виборов фрістайліст Олександр Абраменко ("золото" в акробатиці), який нещодавно потрапив у скандал через свої заяви про війну на Донбасі. Пізніше спортсмен заявив, що ЗМІ перекрутили його слова.