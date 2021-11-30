Укр

Советская фигуристка заявила, что Россия убивает фигурное катание

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Анна Леванди Новость обновлена 30 ноября 2021, 13:40
Анна Леванди

Интерес к фигурному катанию в мире падает.

Известная советская фигуристка, серебряная призерша чемпионата мира-1984 в одиночном катании Анна Леванди (Кондрашова) заявила, что Россия в какой-то мере убивает этот вид спорта.

Об этом она рассказала в комментарии для RT.

По словам спортсменки, в России с малых лет детей делают профессиональными спортсменами. В итоге соревноваться с таким фигуристами на взрослом уровне становится бессмысленно, а это ведет к тому, что в мире падает интерес к этому виду спорта. Это все приводит к тому, что детей перестают отдавать на катки. Леванди отметила, что ее сына не взяли бы ни в одну школу фигурного катания в РФ.

"Со страной, где спорт с самых первых шагов поставлен на профессиональный уровень, соревноваться просто бессмысленно. Да, это в какой-то степени убивает фигурное катание как вид спорта, в остальных странах люди просто перестают приводить своих детей на катки. Но это данность, которую невозможно изменить", — заявила Леванди.

Ранее "Телеграф" сообщал, что НОК Украины оскандалился, поздравив первую украинскую олимпийскую чемпионку Оксану Баюл с днем рождения.

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#Фигурное катание
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