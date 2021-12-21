Заступился за любимую: в России избили олимпийского чемпиона (видео)
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Чемпион заступился за гражданскую жену.
Олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Соловьев был избит в центре Москвы.
Об этом сообщает "Матч ТВ".
По информации источника, ночью в центре столицы РФ Соловьев заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по керлингу. В итоге трое неизвестных избили ногами Дмитрия. В результате полученных травм фигурист оказался в Боткинской больнице, в нейрохирургическом отделении. Нападавших задержали на месте.
По словам олимпийский чемпионки Татьяны Навки, у потерпевшего целы руки и ноги, однако есть опасения из-за состояния головы.
"К счастью, руки и ноги целы, но есть сотрясение мозга и что-то не совсем идеально в голове. Мы пока разбираемся. Надеемся, что он сможет победить эти травмы и все будет хорошо", — цитирует Навку СЭ.
Отметим, Соловьев является олимпийским чемпионом Сочи (2014 год) в командном фигурном катании. На следующей Олимпиаде на его счету "серебро".
Ранее известная советская фигуристка Анна Леванди (Кондрашова) обвинила Россию в "убийстве фигурного катания".
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