Заступился за любимую: в России избили олимпийского чемпиона (видео)

Чемпион заступился за гражданскую жену.

Олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Соловьев был избит в центре Москвы.

Об этом сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, ночью в центре столицы РФ Соловьев заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по керлингу. В итоге трое неизвестных избили ногами Дмитрия. В результате полученных травм фигурист оказался в Боткинской больнице, в нейрохирургическом отделении. Нападавших задержали на месте.

По словам олимпийский чемпионки Татьяны Навки, у потерпевшего целы руки и ноги, однако есть опасения из-за состояния головы.

"К счастью, руки и ноги целы, но есть сотрясение мозга и что-то не совсем идеально в голове. Мы пока разбираемся. Надеемся, что он сможет победить эти травмы и все будет хорошо", — цитирует Навку СЭ.

Отметим, Соловьев является олимпийским чемпионом Сочи (2014 год) в командном фигурном катании. На следующей Олимпиаде на его счету "серебро".

Ранее известная советская фигуристка Анна Леванди (Кондрашова) обвинила Россию в "убийстве фигурного катания".