Фигурист Ханю первым в истории исполнил четверной аксель на соревнованиях (видео)
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Японец творит историю.
Японский фигурист Юдзуру Ханю заявил и исполнил четверной аксель на национальном чемпионате, который проходит в Сайтаме.
Во второй соревновательный день в произвольном катании Ханю сделал четверной аксель, однако допустил ошибку при приземлении. В итоге его прыжок судьи оценили как тройной в 4,11 балла при базовой стоимости 12,50. Снижение оценки произошло из-за того, что 27-летний Юдзуру приземлился на две ноги, а также недокрутил прыжок. Добавим, что четверной аксель ранее никто не исполнял на официальных соревнованиях.
Видео прыжка Ханю на чемпионате Японии.
К слову, Юдзуру в шестой раз выиграл национальное первенство. Произвольную программу Ханю оценили в 211,05 балла, а его общая сумма баллов составила 322,36. Второй результат показал Шома Уно, а "бронза" досталась Юме Кагияме.
Результаты чемпионата Японии по фигурному катанию среди мужчин:
- Юдзуру Ханю – 322,36
- Шома Уно – 295,82
- Юма Кагияма – 292,41
Ханю является двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию. Также он дважды побеждал на чемпионатах мира.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Москве избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию. Позже в сети появилось видео конфликта.
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