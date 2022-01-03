Укр

"Были аварии, все было": Украина на ралли "Дакар-2022" столкнулась с трудностями в пустыне (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Другие команды столкнулись с авариями, непросто было и нашим спортсменам Новость обновлена 03 января 2022, 12:02
Другие команды столкнулись с авариями, непросто было и нашим спортсменам

Наши подошли вплотную к результату лидера пролога Альфано на Unimog

В Саудовской Аравии 2 января состоялся первый этап ралли-рейда самого сложного автомобильного марафона в мире под названием "Дакар-2022". Команда из Украины, которая на открытии ралли показала неплохой результат в прологе, в этот раз окунулась в настоящую борьбу.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Autoconsulting Олег Омельницкий.

По его словам, украинская команда КМАМК в составе пилота Сергея Малика, штурмана Любомира Шумакова и механика Сергея Мартовенко на грузовике Renault Kerax D-50 преодолела длинный спецучасток по пустыне.

"Были аварии, проколы колес, ошибки в навигации. Всё было, — говорит Омельницкий. — Хорошая новость — Малик поехал! Да еще и как! Renault Kerax D-50 опередил на этапе "Двуглавого Монстра" DAF 3300 команды De Rooy, обошел коллег на MAN L90 STA Competition и вплотную подошел к результату лидера пролога Альфано на Unimog".

Ралли "Дакар-22" в Саудовской Аравии
Ралли "Дакар-22" в Саудовской Аравии
Не обошлось без ДТП в пустыне
Не обошлось без ДТП в пустыне

В итоге, наша команда финишировала восьмой в неофициальном рейтинге категории Classic, в которой выступает, и стала 68-й в общем зачете (всего участвует 142 команды).

На момент выхода новости побеждают парни из Feryn.

Команда из Украины показывает хорошие результаты два дня кряду
Команда из Украины показывает хорошие результаты два дня кряду
Наши соревнуются на грузовике Renault Kerax D-50
Наши соревнуются на грузовике Renault Kerax D-50

Стоит отметить, что предыдущая попытка украинской команды принять участие в ралли "Дакар" не состоялась. В 2008 году наши спортсмены должны были выступить в Дакаре на грузовике КрАЗ-5233ВЕ, но из-за терактов гонку в Африке отменили.

Напомним, что Сергей Малик — известный украинский спортсмен, глава клуба КМАМК, рекордсмен, организатор, чемпион Украины по кольцевым гонкам. В августе 2021 года Малик установил рекорд скорости на электромотоцикле Delfast Dnepr Electric в классе "А" OMEGA, промчав по соляному озеру в Бонневиле (штат Юта) со скоростью 107,217 миль/час (172,61 км/ч).

Ранее "Телеграф" писал, что японский фигурист Юдзуру Ханю заявил и исполнил четверной аксель на национальном чемпионате, который проходит в Сайтаме.

Теги:
#Соревнования #Ралли #Ралли Дакар
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