"Были аварии, все было": Украина на ралли "Дакар-2022" столкнулась с трудностями в пустыне (фото)

Наши подошли вплотную к результату лидера пролога Альфано на Unimog

В Саудовской Аравии 2 января состоялся первый этап ралли-рейда самого сложного автомобильного марафона в мире под названием "Дакар-2022". Команда из Украины, которая на открытии ралли показала неплохой результат в прологе, в этот раз окунулась в настоящую борьбу.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Autoconsulting Олег Омельницкий.

По его словам, украинская команда КМАМК в составе пилота Сергея Малика, штурмана Любомира Шумакова и механика Сергея Мартовенко на грузовике Renault Kerax D-50 преодолела длинный спецучасток по пустыне.

"Были аварии, проколы колес, ошибки в навигации. Всё было, — говорит Омельницкий. — Хорошая новость — Малик поехал! Да еще и как! Renault Kerax D-50 опередил на этапе "Двуглавого Монстра" DAF 3300 команды De Rooy, обошел коллег на MAN L90 STA Competition и вплотную подошел к результату лидера пролога Альфано на Unimog".

Ралли "Дакар-22" в Саудовской Аравии

Не обошлось без ДТП в пустыне

В итоге, наша команда финишировала восьмой в неофициальном рейтинге категории Classic, в которой выступает, и стала 68-й в общем зачете (всего участвует 142 команды).

На момент выхода новости побеждают парни из Feryn.

Команда из Украины показывает хорошие результаты два дня кряду

Наши соревнуются на грузовике Renault Kerax D-50

Стоит отметить, что предыдущая попытка украинской команды принять участие в ралли "Дакар" не состоялась. В 2008 году наши спортсмены должны были выступить в Дакаре на грузовике КрАЗ-5233ВЕ, но из-за терактов гонку в Африке отменили.

Напомним, что Сергей Малик — известный украинский спортсмен, глава клуба КМАМК, рекордсмен, организатор, чемпион Украины по кольцевым гонкам. В августе 2021 года Малик установил рекорд скорости на электромотоцикле Delfast Dnepr Electric в классе "А" OMEGA, промчав по соляному озеру в Бонневиле (штат Юта) со скоростью 107,217 миль/час (172,61 км/ч).

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