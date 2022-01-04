Украина на ралли "Дакар" поднялась в категории SSV, а грузовики даже не выехали на второй этап (фото)

Гонки в категории грузовиков перенесли — они состоятся 4 января

В Саудовской Аравии в понедельник, 3 января, состоялся второй этап сложнейшего ралли-рейда "Дакар-2022". И в то время как украинские гонщики на вездеходах смогли подняться в SSV, то зачет для грузовиков вообще не состоялся. В Dakar Classic Украину представляет команда КМАМК с пилотом Сергеем Маликом.

Об этом сообщил глава Autoconsulting Олег Омельницкий на своей странице в Facebook.

По его словам, на "Дакаре-2022" 3 января должен был состояться марафонский этап, однако ливень разрушил все планы. Проливной дождь испортил все дороги и затопил ночной лагерь в Аль-Артавии. Поэтому некоторые маршруты сократили, а для категории Classic вообще отменили — он состоится во вторник, 4 января.

В категории мотовездеходов украинская команда в составе Евгения Ковалевича и Дмитрия Циро стартовала 35-й, а смогла финишировать 21-й. На этот раз спортсменам удалось отыграться на первой контрольной точке и сразу занять 24-ю позицию, которую постепенно улучшили до финиша. Лидерам гонки наша команда проиграла 42 мин. 44 с, а в общем зачете украинцы отстают на 2 часа. 59 мин и занимают 29 место в SSV.

Омельницкий отметил, что гонка грузовиков состоится 4 января, однако уже сейчас можно назвать фаворитов в этой категории. В частности, мощны команды на грузовиках КАМАЗ, среди которых и россияне, не дающие никакого шанса соперникам на "золото" или "серебро".

"Пока, по итогам пролога и 1 этапа все первые 3 места у команды КАМАЗ-Мастер. И отрыв от преследователей из команды Loprais Praga, которая на 5 месте – уже почти 25 минут", — отметил глава Autoconsulting.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на первом этапе ралли "Дакар-2022" украинская команда во главе с Сергеем Маликом в категории Classic подошла вплотную к результату лидера пролога Альфано на Unimog. А на открытии ралли показала неплохой результат в прологе.