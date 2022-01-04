На "Дакаре" гонщик на внедорожнике сбил мотоциклиста и даже не остановился (видео)

Странный инцидент произошел на ралли-марафоне.

На втором этапе престижного рали-рейда "Дакар-2022", где неплохо выступают украинцы, произошла авария, участниками которой стали Жинель де Вильерс и Сезар Цумаран.

Соответсвующее видео появилось на страничке Mallorca Dakar в Twitter.

Пилот внедорожника Toyota де Вильерс из ЮАР на медленном и узком участке секции врезался и наехал на чилийского мотоциклиста Цумарана. Авто Жинеля буквально подмяло под себя и мотоцикл, и гонщика. К счастью, Сезар избежал серьезных травм, самостоятельно поднялся и отошел с "дороги". Также мотогонщик жестом махнул, чтобы де Вильерс ехал дальше, и тот поехал. Именно это решение аукнулось южноафриканцу, которому организаторы выписали пятиминутный штраф. Дело в том, что по правилам после столкновения гонщик должен остановиться и узнать о самочувствии пострадавшего.

Видео аварии Жинеля де Вильерса и Сезара Цумарана доступно в сети:

Добавим, что рали-рейд "Дакар-2022" проходит в Саудовской Аравии с 1-го по 14-е января. В соревнованиях принимает участие украинский экипаж в классе "Грузовики".