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Лобова аварія та "шахрайство" росіян: чим запам’ятався "Дакар-2022" і як виступила Україна

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Дакар-2022" Новина оновлена 14 січня 2022, 15:25
"Дакар-2022"

Ралі-марафон "Дакар-2022" завершився.

У п’ятницю, 14 січня, на ралі-рейді "Дакар-2022" відбувся завершальний, 12-й етап. Гонщики подолали останні кілометри важкої дистанції пустелею в Саудівській Аравії. Обидва українські екіпажі зуміли пройти марафон від початку до кінця.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Останній 680-кілометровий етап видався для української команди Київський міський автомотоклуб (КМАМК) справжнім випробуванням. Пілот Сергій Малик, штурман Любомир Шумаков та механік Сергій Мартовенко, які змагаються у заліку Classic (раритетні автомобілі до 1999 року випуску, — прим. ред.) на вантажівці Renault Kerax D-50 4x4 зайняли 100 місце на останньому етапі та стали 77-ми у генеральній класифікації зі 129 учасників.

У заліку мотовсюдиходів (SSV) український екіпаж у складі пілота Євгена Ковалевича та штурмана Дмитра Циро, які представляють команду SOUTH RACING CAN-AM, посіли 12-е місце на 12-му етапі, а також завершили ралі-марафон на підсумковій 13-й позиції у генеральній класифікації серед 39 учасників.

Ралі-марафон запам’ятався не лише виступом українців, а й страшною лобовою аварією росіян. Російський гонщик Сергій Карякін та його штурман Антон Власюк примудрилися зіштовхнутися лоб у лоб із ще одним учасником "Дакар-2022".

Крім того, російська команда "Камаз-мастер", яка посіла перші чотири місця на "Дакарі" у заліку "Вантажівки", потрапила у скандал. Один із гонщиків звинуватив росіян у шахрайстві.

Пропонуємо до вашої уваги й інші інциденти, що сталися під час перегонів.

Екіпаж вантажівки нідерландця Мауріка ван ден Хевела припустився помилки, яка призвела до втрати контролю над авто.

У моторошну аварію з переворотами потрапив литовський гонщик Бенедіктас Ванагас.

Пілот позашляховика Toyota Жінель де Вільєрс із ПАР на повільній та вузькій ділянці секції врізався та наїхав на чилійського мотоцикліста Сезара Цумарана.

Телеграф нагадує, що і до початку ралі-марафону стався скандал. Білоруську команду "МАЗ" не допустили до змагань.

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#Ралі Дакар
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