Лобова аварія та "шахрайство" росіян: чим запам’ятався "Дакар-2022" і як виступила Україна

Ралі-марафон "Дакар-2022" завершився.

У п’ятницю, 14 січня, на ралі-рейді "Дакар-2022" відбувся завершальний, 12-й етап. Гонщики подолали останні кілометри важкої дистанції пустелею в Саудівській Аравії. Обидва українські екіпажі зуміли пройти марафон від початку до кінця.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Останній 680-кілометровий етап видався для української команди Київський міський автомотоклуб (КМАМК) справжнім випробуванням. Пілот Сергій Малик, штурман Любомир Шумаков та механік Сергій Мартовенко, які змагаються у заліку Classic (раритетні автомобілі до 1999 року випуску, — прим. ред.) на вантажівці Renault Kerax D-50 4x4 зайняли 100 місце на останньому етапі та стали 77-ми у генеральній класифікації зі 129 учасників.

У заліку мотовсюдиходів (SSV) український екіпаж у складі пілота Євгена Ковалевича та штурмана Дмитра Циро, які представляють команду SOUTH RACING CAN-AM, посіли 12-е місце на 12-му етапі, а також завершили ралі-марафон на підсумковій 13-й позиції у генеральній класифікації серед 39 учасників.

Ралі-марафон запам’ятався не лише виступом українців, а й страшною лобовою аварією росіян. Російський гонщик Сергій Карякін та його штурман Антон Власюк примудрилися зіштовхнутися лоб у лоб із ще одним учасником "Дакар-2022".

Крім того, російська команда "Камаз-мастер", яка посіла перші чотири місця на "Дакарі" у заліку "Вантажівки", потрапила у скандал. Один із гонщиків звинуватив росіян у шахрайстві.

Пропонуємо до вашої уваги й інші інциденти, що сталися під час перегонів.

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Телеграф нагадує, що і до початку ралі-марафону стався скандал. Білоруську команду "МАЗ" не допустили до змагань.