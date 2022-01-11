Вантажівка перекинулася двічі: учасник "Дакара", який наїхав на росіян, потрапив у серйозну ДТП (відео)

Для гонщика ралі-рейд завершився достроково.

На сьомому етапі ралі-марафону "Дакар-2022" сталася перша серйозна аварія за участю вантажівки. Постраждала машина нідерландського гонщика Мауріка ван ден Хевела, який звинуватив російську команду "КАМАЗ" у шахрайстві.

Про це повідомляє офіційна сторінка команди Dakarspeed в Instagram.

Під час гонки пустелею в Саудівській Аравії екіпаж автомобіля припустився помилки, яка призвела до втрати контролю над вантажівкою. У результаті машина після проходження купин двічі перекинулася і приземлилася на бік.

Відео аварії ван ден Хевел розмістив у соцмережах:

Примітно, що екіпаж зумів відновити гонку і навіть фінішувати за 2 години після лідерів. Однак після закінчення всіх ремонтних робіт представники Міжнародної автомобільної федерації (FIA) забракували вантажівку, і "Дакар" для нідерландського екіпажу закінчився достроково.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни Сергій Карякін та Антон Власюк потрапили у страшну лобову аварію у пустелі на "Дакарі". Крім того, ще на другому етапі ралі-рейду стався інцидент із мотоциклістом.