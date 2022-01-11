Грузовик перевернулся дважды: наехавший на россиян участник "Дакара" попал в серьезное ДТП (видео)
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Для гонщика ралли-рейд завершился досрочно.
На седьмом этапе ралли-марафона "Дакар-2022" произошло первая серьезная авария с участием грузовика. Пострадала машина нидерландского гонщика Маурика ван ден Хевела, который обвинил российскую команду "КАМАЗ" в жульничестве.
Об этом сообщает официальная страничка команды Dakarspeed в Instagram.
Во время гонки по пустыне в Саудовской Аравии экипаж автомобиля допустил ошибку, которая привела к потере контроля над грузовиком. В итоге машина после прохождения кочек дважды перевернулась и приземлилась на бок.
Видео аварии ван ден Хевел разместил в соцсетях:
Примечательно, что экипаж сумел возобновить гонку и даже финишировать спустя 2 часа относительно лидеров. Однако после окончания всех ремонтных работ представители Международной автомобильной федерации (FIA) забраковали грузовик, и "Дакар" для нидерландского экипажа был окончен досрочно.
Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне Сергей Карякин и Антон Власюк попали в страшную лобовую аварию в пустыне на "Дакаре". Кроме того, еще на втором этапе ралли-рейда произошел инцидент с мотоциклистом.
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