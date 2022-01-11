Укр

Грузовик перевернулся дважды: наехавший на россиян участник "Дакара" попал в серьезное ДТП (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Грузовик Маурика Ван ден Хевела Новость обновлена 11 января 2022, 17:48
Грузовик Маурика Ван ден Хевела

Для гонщика ралли-рейд завершился досрочно.

На седьмом этапе ралли-марафона "Дакар-2022" произошло первая серьезная авария с участием грузовика. Пострадала машина нидерландского гонщика Маурика ван ден Хевела, который обвинил российскую команду "КАМАЗ" в жульничестве.

Об этом сообщает официальная страничка команды Dakarspeed в Instagram.

Во время гонки по пустыне в Саудовской Аравии экипаж автомобиля допустил ошибку, которая привела к потере контроля над грузовиком. В итоге машина после прохождения кочек дважды перевернулась и приземлилась на бок.

Видео аварии ван ден Хевел разместил в соцсетях:

Примечательно, что экипаж сумел возобновить гонку и даже финишировать спустя 2 часа относительно лидеров. Однако после окончания всех ремонтных работ представители Международной автомобильной федерации (FIA) забраковали грузовик, и "Дакар" для нидерландского экипажа был окончен досрочно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне Сергей Карякин и Антон Власюк попали в страшную лобовую аварию в пустыне на "Дакаре". Кроме того, еще на втором этапе ралли-рейда произошел инцидент с мотоциклистом.

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